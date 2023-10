Klimakrise, Migrationskrise, Demokratiekrise, dazu der Krieg im Osten Europas: Vor diesem Hintergrund werden am Sonntag in Bayern und Hessen die neuen Landtage gewählt. In Bayern liegt die CSU vorne, voraussichtlich wird Markus Söder Ministerpräsident bleiben. In Hessen hat der CDU-Mann Boris Rhein die besten Chancen. Außerdem könnte die rechtspopulistisch-rechtsextreme AfD zulegen. Welche Kandidaten stehen zur Wahl? Wie ist die Stimmung in den Parteien und bei den Wählerinnen und Wählern?