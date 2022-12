Deutscher Erfolg bei Betonbauer-WM: 22-jährige holt Silbermedaille

per Mail teilen

Da kann sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohl eine Scheibe abschneiden: Bei der Weltmeisterschaft der Betonbauer haben sich in dieser Woche zwei Deutsche die Silbermedaille geholt, darunter die 22-jährige Jule Janson aus Mühlacker in Baden-Württemberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt erzählt sie, welche Prüfungen das Team zu bestehen hatte, wie der Trainingsalltag vor dem Wettkampf aussah und wie man sich als Frau in einer weiterhin vorwiegend männlichen Arbeitswelt fühlt und behauptet.