per Mail teilen

Demokratie ist anstrengend. Vielen hierzulande scheint sie inzwischen sogar lästig zu sein. Rechtsextreme Wortführer und AfD-Politiker propagieren ein Deutschland, das kleingeistig sein soll statt weltoffen, gestrig statt modern, ausländerfeindlich statt menschenfreundlich. Und damit sympathisieren immer mehr Bürger. Wie kann das sein? Was steckt dahinter? Und was wäre, wenn Rechtsextreme und die AfD in Deutschland mehr Macht bekämen?