BW-Gipfel zu Silvestergewalt: Gemeindetag für konsequente Strafverfolgung

Menschen schießen mit Absicht Feuerwerk in die Gesichter von Polizisten, andere locken Feuerwehrleute in einen Hinterhalt und greifen sie dann an. Wegen solcher Vorfälle in der Silvesternacht hat der baden-württembergische Innenminister Strobl zu einem „Sicherheits-Gipfel“ eingeladen. Mit Einsatzkräfte und Vertretern der Kommunen wollte Strobl besprechen, wie Polizeibeamte und Rettungskräfte in Zukunft besser geschützt werden können. Beschimpfungen und Angriffe wie an Silvester sollen sich nicht wiederholen. Steffen Jäger ist Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg und Vize-Präsident des Deutschen Städte und Gemeindebunds. Wie er die Ergebnisse des Treffens einschätzt, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.