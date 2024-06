Warum die Busbranche in Baden-Württemberg weiter am Limit fährt

Beim ÖPNV-Kongress in Sindelfingen treffen sich heute Vertreter von Verkehrsunternehmen, Kommunen, Wissenschaft und Politik. Unter anderem geht es um den Ausbau des Angebots, die Verbesserung der Qualität und auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Effizienz. Dabei ist die Branche spätestens seit Beginn des Kriegs in der Ukraine komplett am Limit angesichts der vielen Herausforderungen, erklärt Klaus Sedelmeier, der Präsident des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO).