Bundeswehr-Reform: Schafft Pistorius die Zeitenwende?

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Pläne für eine Reform der Bundeswehr vorgestellt. Zentrale Punkte: Ein neues Führungskommando ersetzt die bisherigen zwei Kommandos - und neben Heer, Luftwaffe und Marine soll es künftig auch eine Cyber-Truppe geben. Schon viele andere Ministerinnen und Minister seien mit Plänen für eine Reform der Bundeswehr gescheitert, sagte ARD-Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler.

Aber: "Pistorius ist ein Macher, er will die Dinge vorantreiben, etwas verbessern. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt etwas ins Rollen kommt". Hören Sie im Interview auch, wie Pistorius die Bundeswehr an die veränderte Weltlage anpassen will - und was das für künftige Auslandseinsätze der Truppe bedeutet.