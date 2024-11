Biowinzer: Regnerischer Sommer und hohe Temperaturen gefährden Erträge

per Mail teilen

Die hohe Feuchtigkeit des bisher regenreichen Sommers und die hohen Temperaturen, vor allem in den Nächten, setzten den Reben und damit den Biowinzern zu, sagt Vincent Hürter vom Bundesverband Ökologischer Weinbau, Ecovin, in Oppenheim im Kreis Mainz-Bingen in SWR Aktuell. Beides seien ideale Bedingungen für Pilz-Krankheiten.

Pflanzenschutzmittel für den biologischen Anbau wirkten im Gegensatz zu konventionellen Mitteln nur oberflächlich auf der Pflanze. - Was Biowinzer tun können, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Hürter gesprochen.