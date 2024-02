Berlinale 2024: Wer werden die Gewinner sein?

per Mail teilen

Die Berlinale läuft seit dem 15. Februar und steuert auf ihr Finale zu. Noch bis zum 25. Februar tummeln sich in Berlin Profis, Filmliebhaberinnen und -liebhaber, Interessierte, aber natürlich auch Film-Stars. Insgesamt sind 199 Filme zu sehen.

Die Filme der Berlinale im Kino „Dahomy“ von Mati Diop startet am 23. Mai 2024 im Kino. „Das leere Grab“ von Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay hat noch keinen offiziellen Starttermin fürs Kino.

Im Wettbewerb laufen 20 Filme: zum Beispiel "Small Things Like These" von Regisseur Tim Mielants mit dem "Oppenheimer"-Hauptdarsteller Cillian Murphy, aber auch zwei Filme unter deutscher Regie. Welche Chancen "Sterben" von Matthias Glasner mit Lars Eidinger und "In Liebe, Eure Hilde" von Andreas Dresen mit Liv Lisa Fries haben und wer als Favorit gelten kann, berichtet Film-Expertin Anna Wollner aus Berlin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.