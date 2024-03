Batterietechnik: "Auch wir im Süden müssen unsere Potentiale nutzen"

CDU-Klimaexperte Andreas Jung findet Investitionen in Batterietechnik gut und richtig. Anlässlich des Baustarts bei Northvolt, einer Batteriezell-Fabrik in Schleswig-Holstein, sagt Jung im Gespräch mit dem SWR: Investitionen in Erneuerbare Energien sind gut ausgegebenes Geld. Allerdings steht im neuen CDU-Grundsatzprogramm auch : "...eine Offenheit für Forschung bei Kernkraftwerken der nächsten Generation". Jung betont im Gespräch mit Pascal Fournier, dass in Sachen Energie in viele Richtungen geforscht werden sollte: Also bei Eneuerbaren, bei Energieeffizienz oder auch

beim Wasserstoff: "Wir wissen nicht, was es in zehn oder 15 Jahren für neue Forschungsergebnisse geben könnte", so Jung.