Aufbauhilfe im Ahrtal: Ausbildung trifft "gute Sache"

Es klingt wie wenn die Berufsausbildung mit einer "Hilfe für eine gute Sache" zusammentrifft. Das Projekt "Aufbauhilfe im Ahrtal" ist nach Auskunft aller Beteiligten so ein Zusammentreffen und die Bilanz fällt nach drei Jahren allerseits sehr gut aus: Das Land Rheinland-Pfalz wollte mit dem Projekt die Entscheidung junger Leute für einen Beruf einfacher machen. Und hat die vorhandene Unterstützung beim Aufbau des Ahrtals verknüpft mit Ausbildungsstationen für Handwerksberufe. "Freiwillige Aufbauzeit" heißt das Projekt, die Teilnahmedauer ist sechs Monate und in dieser Zeit können verschiedene Handswerksberufe ausprobiert werden. Bisher ist das Ganze ein Pilotprojekt, heute wurde Bilanz gezogen - und zwar von der neuen Arbeitsministerin im Land, Dörte Schall. SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen hat mit ihr über die Ergebnisse und die Zukunft der Initiative gesprochen. Nur soviel: Nebenan in Köln gibt es schon Interesse, das Projekt zu kopieren.