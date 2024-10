Alkohol bleibt im Südwesten Suchtproblem Nummer Eins

Probleme mit Alkohol führen die Suchthilfestatistik in Baden-Württemberg an. Im vergangenen Jahr meldeten sich demnach 12.500 Menschen bei den rund 100 Suchtberatungsstellen im Südwesten. Die Betroffenen waren überwiegend männlich und im Durchschnitt 46 Jahre alt, wie Christa Niemeier, Referentin der Landesstelle für Suchtfragen der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. in SWR Aktuell sagte: "Wenn es aus dem Ruder läuft, ist das erste Zeichen, dass andere Interessen verloren gehen und Konfliktsituationen durch das übermäßige Trinken entstehen." Wichtig sei dann, alkoholkranken Menschen nicht Vorwürfe zu machen, sondern ihnen zu vermitteln, dass man sich um sie sorge. An zweiter Stelle der Suchtstatistik war im vergangenen Jahr Cannabis. Auch darüber hat SWR Aktuell-Moderator Alfred Schmit mit Christa Niemeier gesprochen.