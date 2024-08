AfD oder CDU: Wer gewinnt die Wahlen in Sachsen und Thüringen?

In Thüringen liegt die AfD in Umfragen vorn, weit vor CDU und der Linken. Die stellt aktuell den Ministerpräsidenten, den Björn Höcke ablösen möchte, der rechtsextreme Vorsitzende der thüringischen AfD. In Sachsen liegt die AfD knapp hinter der CDU. Kippt mit der Wahl die politische Landschaft in diesen zwei Bundesländern komplett?

Auf die Unentschiedenen kommt es an

Vermutlich nicht, meint die Politikprofessorin Claudia Ritzi von der Uni Trier. Zum einen gebe es eine gewichtige Zahl an Wählerinnen und Wählern, die noch unentschieden seien: "Auf die wird es ganz stark ankommen".

Zudem seien die so genannten "etablierten Parteien" weiterhin stark verankert, betont Ritzi in SWR Aktuell. Darum befürchte sie nicht, dass eine generelle Abkehr von der liberalen Gesellschaft bevorsteht. "Ein Großteil der Deutschen, das sehen wir in allen Umfragen, steht ohne jeden Zweifel auf dem Boden des Grundgesetzes. Also wirklich eine überwältigende Mehrheit."

Protest statt echter Überzeugung?

Das Argument, die eigene Unzufriedenheit zeigen zu wollen, sei unter AfD-Wählern wesentlich größer als eine Abkehr von demokratischen Werten. Dazu komme, dass sich die erwarteten Wahlergebnisse nicht auf andere Bundesländer übertragen lassen. Gerade Thüringen stelle hier eine Besonderheit dar. Ebenso, wie sich die AfD nur "gewissermaßen" im Politikbetrieb etabliert habe. Was die Politikexpertin damit meint, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler.