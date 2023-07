per Mail teilen

Israel ist eine lebendige Demokratie und ein Rechtsstaat. Doch gleiches Recht gilt nicht für alle. Menschenrechtsorganisationen prangern die so genannte Administrativhaft an, eine Rechtspraxis, die es erlaubt, Menschen ohne ordentliches Gerichtsverfahren und oft jahrelang festzusetzen. In fast allen Fällen kommt die Administrativhaft gegenüber Palästinensern im besetzten Westjordanland zum Einsatz.