Ab aufs Land! Die Lösung für die Wohnungsnot?

Trotz des großen Bedarfs an Wohnraum wurden 2023 in Deutschland weniger Wohnungen gebaut als geplant. Die Ampel-Regierung hatte 400.000 neue angekündigt, am Ende waren es nur knapp unter 300.000. Bundesbauministerin Klara Geywitz, SPD, hat aber einen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte.

Homeoffice und Digitalisierung bieten aber inzwischen ganz neue Möglichkeiten für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum. Und diese wollen wir stärken.



Idee nicht schlecht, Infrastruktur nicht gut

Reiner Steilen ist parteiloser Ortsbürgermeister von Eisenschmitt, einer 340-Einwohner-Gemeinde im Kreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Er findet die Idee von Klara Geywitz eigentlich nicht schlecht, mangelnde Infrastruktur und beschwerliche Wege seien allerdings ein Problem. Auch gebe es nicht viele Arbeitsplätze, so Steilen im Interview bei SWR Aktuell. Er fordert erstmal einen vernünftigen Straßenausbau.

Die Holperpisten in der Eifel laden nicht ein zum Fahren.



An was es noch mangelt und was getan werden müsste, damit mehr Menschen aufs Land ziehen können, darüber hat Reiner Steilen mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph gesprochen.