75 Jahre Grundgesetz: "Demokratie muss wehrhaft sein, aber auch begeistern"

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Das ist Artikel Eins unseres Grundgesetzes. Der Parlamentarische Rat hat es am 8.Mai 1949 verabschiedet. SWR Aktuell-Moderatorin Laura Köppenhöfer hat mit Gigi Deppe den Blick auf heute gerichtet. Deppe ist Juristin und arbeitet in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts. "In Zeiten von Angriffen auf Politiker oder wachsender Zustimmung für rechtsgesinnte Äußerungen scheint das Grundgesetz zu selbstverständlich", so Deppe. Das Bundesverfassungsgericht habe aber schon einige Male gezeigt, dass das Grundgesetz wehrhaft sein - aber auch begeistern kann.