75 Jahre FSK: Welche Filme heute nicht mehr "ab 16" wären

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft wird 75 Jahre alt. Am 18. Juli 1949 prüfte sie ihren ersten Film: "Intimitäten" von Paul Martin: FSK 16. Seither ist sehr viel geschehen in der Filmbranche und in der Gesellschaft. Wie sich die Kriterien verändert haben und wie die FSK heute arbeitet, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Stefan Linz gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind.

Einschätzungen können sich ändern mit der Zeit

Wären Filme wie etwa "Intimitäten" oder andere heute auch noch "ab 16"? Linz sagt: Gewalt ist heute wie damals ein Thema, aber etwa die Darstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe - das sei heute kein Grund mehr, die Einstufung hochzusetzen. Wichtig sei auch, welche Perspektive ein Film einnimmt und wie er Inhalte darstellt, die heutzutage auf andere Art kontrovers diskutiert werden als vor 75 Jahren.