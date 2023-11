430.000 Plätze fehlen – was tun gegen die "Kitastrophe"?

Ein Kita-Platz ist in Deutschland längst sowas wie ein Hauptgewinn. Hunderttausende Plätze fehlen bundesweit, rund 60.000 allein in Baden-Württemberg. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung, die den Betreuungsnotstand regelmäßig untersucht. Dabei geht der Kita-Ausbau durchaus voran, betont Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung. Dem wachsenden Betreuungsbedarf komme er aber bei weitem nicht hinterher.

Auch sei das Job-Image von Erzieherinnen und Erziehern gar nicht schlecht, gerade bei jüngeren Leuten. Nur: Warum gibt es dann trotzdem nicht ansatzweise genügend Fachkräfte in den Einrichtungen - die gerade jetzt in der Erkältungssaison regelmäßig Öffnungszeiten kürzen bis hin zur Notbetreuung? Das erklärt die Expertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.