2025: Ein Jahr zum Glücklichsein?

Neues Jahr - und bei vielen von uns schwingt ja doch die leise Hoffnung mit, dass es ein gutes Jahr wird, vielleicht sogar ein besseres als das letzte. Und da stellt sich ja immer die Frage: Was können wir selbst dafür tun? Wie können wir es selbst anpacken?

Katharina Ehrhardt von der deutschen Gesellschaft für positive Psychologie ist eine Art "professionelle Mutmacherin". Sie ist Coach und begleitetet unter anderem Firmen beim Einsatz von positiver Psychologie. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt sie, dass zu Anfang ein Perspektivwechsel wichtig sein kann - nicht die Frage, was alles mit einem selbst nicht stimmt, sondern eben die Frage, was eigentlich alles in Ordnung ist.