Die ersten beiden Neujahrsbabys in der Pfalz heißen Emily und Levi

Ein ganz besonderes Zeichen für Glück und Neubeginn ist es, wenn ein Baby in der Neujahrsnacht geboren wird. Und das sind die Neujahrsbabys 2025 in Speyer und Grünstadt.

Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer kam als allererstes Neujahrsbaby der kleine Levi Leier zur Welt - genau um 2: 28 Uhr. Levi ist mit seinen 49 Zentimetern und 2.660 Gramm nicht nur ein Wunschkind, sondern er kam auch zum errechneten Wunschtermin zur Welt, berichtet das Diakonissen-Krankenhaus.

Foto v. li.: Chefarzt Prof. Dr. Florian Schütz, Funktionsoberärztin Anna Nießen, Hebamme Altea Barbieri, Papa Patrick, Mama Sandra mit Sohn Levi. Pressestelle Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer

Diakonissen-Krankenhaus: Neujahrsbaby Levi hatte gutes Timing

Damit gehöre Levi zu den wenigen vier bis fünf Prozent von Neugeborenen in Deutschland, die auch wirklich termingerecht zur Welt kommen. Der Vater von Levi habe seiner Mama bei der Geburt zur Seite gestanden, so eine Kliniksprecherin. Und weiter: "Gemeinsam mit Mama Sandra (35) freut sich Papa Patrick Leier (36) und der kinderliebe Golden Retriever Henri auf das neue Familienmitglied, für das im Mechtersheimer Haus das Kinderzimmer gerichtet ist."

Außer Levi wurden bei den Diakonissen in Speyer noch fünf weitere Babys am Neujahrstag geboren. Das Krankenhaus blickt bei dieser Gelegenheit auch auf seine Geburtenzahlen zurück: Entgegen dem bundesweiten Trend verzeichne man hier weiterhin einen Anstieg bei den Geburten, so der Leiter der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Chefarzt Florian Schütz: "Im Vergleich zu 2023 mit 3453 Entbindungen konnten wir im Jahr 2024 mit 3705 Geburten unsere Position als stärkste Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz weiter ausbauen."

Kreiskrankenhaus Grünstadt: Neujahrsbaby Emily die Erste

Das Kreiskrankenhaus Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) berichtet über zwei Neujahrsgeburten, wie auch im vergangenen Jahr. Das erste Neujahrsbaby dort ist die kleine Emily. Sie begrüßte genau um 2:10 Uhr mit ihrem ersten Schrei die Welt, erzählte Hebamme Mira. Mit knapp 3.040 Gramm und 39 Zentimetern ist Emily das erste Kind und große Glück von Mama Isabell und Papa Lars, so der Willkommensgruß in Grünstadt.

Zwölf Stunden später, also genau um 13:55 Uhr folgte dann der kleine David Romeo als zweiter großer Glücksbringer mit immerhin 3.640 Gramm und 57 Zentimetern. Auf Instagram feiert das Kreiskrankenhaus die beiden neuen Erdenbürger: "Emily & David Romeo – unsere Neujahrsbabys 2025! Am 01.01.2025 durften wir voller Freude die ersten Neujahrsbabys in unserer Geburtsstation begrüßen. Das gesamte Team der Geburtshilfe gratuliert den Familien von Herzen und wünscht ihnen eine Zukunft voller Glück, Gesundheit und Liebe."

Die Neujahrsbabys aus dem Kreiskrankenhaus Grünstadt

An der Stadtklinik Frankenthal hat es dieses Jahr mit einem Baby am Neujahrstag nicht geklappt. Dort gab es am 2. Januar die erste Geburt 2025.