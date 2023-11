Die USA ein Jahr vor der Wahl: Biden gegen Trump – oder kommt da noch was?

Am 5. November 2024 wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Im Moment sieht es so aus, als ob sich dann zwei „alte Bekannte“ gegenüberstehen werden: Amtsinhaber Biden und sein Vorgänger Trump. Bei den Demokraten konkurrieren nur zwei andere Bewerber um die Kandidatur, wollen also Bidens Job. Trump hat bei den Republikanern hingegen mehr Konkurrenz. Aber wie ernst zu nehmen sind die Chancen der anderen Bewerber? Darum geht es in dieser Sendung. Wer kann Trump noch gefährlich werden? Und welche Chancen hat Dean Phillips, der gerade erst ins Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur eingestiegen ist?