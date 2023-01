2023 – Ein gutes Jahr fürs Klima?

War 2022 ein gutes Jahr fürs Klima? Und wie wird es 2023? Zusammen mit David Ryfisch, Co-Teamleiter Internationale Klimapolitik von der Umwelt- & Entwicklungsorganisation "Germanwatch", diskutieren Werner & Tobi: Was lief im alten Jahr gut, was schlecht? Welche Länder sind da besonders negativ oder positiv aufgefallen? Wie ist die Arbeit unserer Bundesregierung nach gut einem Jahr zu bewerten? Wie stehen die Zeichen für Klimaschutz in diesem Jahr? Welche Länder und Pläne der Regierungen stimmen optimistisch? Was sind Hürden?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.