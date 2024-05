per Mail teilen

Das Grundgesetz sichert uns Rechte wie Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung zu und legt fest, wie der Staat Deutschland organisiert ist. Dieses Jahr wird es 75 Jahre alt. Wie viel wissen Sie darüber?

Am 23. Mai 1949 verkündete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz und gründete damit die Bundesrepublik Deutschland. Beschlossen wurde es bereits am 8. Mai. Was zunächst nur als Provisorium gedacht war, hat sich bis heute als Verfassung bewährt. Wie gut Sie sich mit seiner Geschichte und den Inhalten auskennen, können Sie hier im Quiz testen und sich nebenbei wunderbares Angeberwissen aneignen!