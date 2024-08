Im Notfall: Was der neue ärztliche Bereitschaftsdienst bringt

Im Streit um den Versicherungsstatus von Bereitschaftsärzten hat es eine Einigung gegeben. Was bedeutet das für Patienten im Notfall am Wochenende oder nachts?

Oft übernehmen nicht die dazu verpflichteten niedergelassenen Ärzte mit Kassenzulassung die medizinischen Bereitschaftsdienste - sondern Mediziner, die im Ruhestand sind oder im Krankhaus arbeiten. Sie sind Mediziner ohne eigene Praxis und werden als "Poolärzte" bezeichnet.

Konflikt um Poolärzte

In Baden-Württemberg waren 3.000, in Rheinland-Pfalz mehr als 400 sogenannte Poolärzte von einem Urteil des Bundessozialgerichts betroffen. Das Problem war ihr Arbeits- und damit Versicherungsstatus während der Notdienstzeiten. In Folge war der medizinische Bereitschaftsdienst in vielen Kommunen eingeschränkt worden. Notfallpraxen waren geschlossen worden.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder haben nun zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Arbeitsministerium Kriterien festgelegt, wie "Poolärzte" wieder arbeiten können, um ganz klar als selbstständig zu gelten.

So müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) dann keine Sozialversicherungsabgaben leisten. Dabei geht es um Ärzte im Rentenalter oder Klinikärzte, die solche Bereitschaftsdienste oft übernehmen. Das Ganze soll noch in ein Gesetz gegossen werden - dann hätte man auch die gewünschte Rechtssicherheit für diese "Poolärzte".

Folgen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz ist die Einigung noch so frisch, dass man sich erstmal sortieren und die Konsequenzen prüfen müsse. In Baden-Württemberg ist die KV schon seit einiger Zeit dabei, den Bereitschaftsdienst neu aufzustellen.

Ausbau der Telemedizin

Die Telemedizin soll in Baden-Württemberg ausgebaut werden, also die telefonische Sprechstunde und auch die Videosprechstunde. Zudem sollen die Fahrdienste flächendeckend verfügbar sein – also das die Bereitschaftsärztin oder der Arzt bei Bedarf direkt zu den Patienten nach Hause kommen. Das sei jetzt auch schon der Fall, aber hier soll noch nachgebessert werden, so Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Einschränkungen werden nicht alle zurück genommen

Keine guten Neuigkeiten gibt es allerdings für die geschlossenen Notfallpraxen, acht Stück haben damals in Baden-Württemberg dicht gemacht und diese bleiben zu. Ob die damals angepassten, verkürzten Öffnungszeiten bei vielen anderen Praxen wieder ausgeweitet werden, ist fraglich.

Poolärzte fehlen

Mit dem Ausbau der Fahrdienste und der Telemedizin versucht man offenbar, die Präsenzdienste in den Praxen weiter einzuschränken. Denn die Poolärzte fehlen, auch wenn es jetzt ein neues Konzept mit sogenannten Kooperationsärzten gibt. Die machen bislang aber nur ein Bruchteil dessen aus, was es früher an Poolärzten gab. Und ob die 3.000 nicht mehr beschäftigten Poolärzte jetzt einfach schnell wieder an Bord kommen, ist fraglich.

Die jetzt erzielte Einigung zu den Honorarärzten im ambulanten Bereitschaftsdienst ist eine gute Nachricht für die gesundheitliche Versorgung der Menschen in unserem Land. (..) Eine gesetzliche Umsetzung ist für den Herbst geplant. Dann besteht eine gute Grundlage, um den eingeschränkten Betrieb der Bereitschaftsdienstpraxen wieder auszudehnen. Das hilft den Patienten im Land bei der Versorgung außerhalb der Praxisöffnungen und entlastet die Notambulanzen der Krankenhäuser.

Kriterien für selbständige Arbeit

Poolärzte müssen jeden Patientenbesuch mit ihrer eigenen Abrechnungsnummer abrechnen. Sie müssen ein festes Nutzungsentgelt dafür zahlen, dass sie die Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung nutzen für den Bereitschaftsdienst – also auch das Personal nutzen und Material verbrauchen dürfen. Poolärzte dürfen sich von anderen Ärzten vertreten lassen, die müssen aber bestimmte von der KV festgelegte Qualifikationen erfüllen. Das alles zusammen macht aus ihnen dann selbstständig praktizierende Ärztinnen und Ärzte.

Ärztemangel schwächt Bereitschaftsdienst

Das Urteil des Bundessozialgerichts vom Oktober vergangenen Jahres hatte den ohnehin schon fragilen flächendeckenden Bereitschaftsdienst, der unter dem Ärztemangel leidet, weiter geschwächt.