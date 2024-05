per Mail teilen

Trotz sinkender Verkaufszahlen und schwacher E-Auto-Nachfrage im ersten Quartal zeigt sich Mercedes-Chef Källenius auf der Hauptversammlung optimistisch. Manche Aktionäre sind dagegen sehr besorgt.

Vor den Aktionärinnen und Aktionären räumte Ola Källenius bei der virtuellen Hauptversammlung ein: Die Transformation hin zur E-Mobilität könne länger dauern als gedacht. Auch deshalb will Mercedes-Benz weiterhin Verbrenner produzieren – wenn die Nachfrage da sei, bis deutlich in die 2030er Jahre.

Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz meinte dazu: Eine Verschiebung des Verbrenner-Aus sei eine notwendige Reaktion auf die schwache Nachfrage von E-Autos. Nur wenn Mercedes weiterhin Verbrenner produziere, seien die Werke ausgelastet und nur dann hätten die Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz. Aus Aktionärssicht mache es Sinn, erstmal am Verbrenner festzuhalten.

Ingo Speich, Leiter bei Deka Investment, sieht den chinesischen Markt für Mercedes-Benz mit Sorge: Ladenhüter und Preisreduzierungen dort passten nicht ins Luxussegment und beschädigten die Marke.

Mercedes musste in China für die Prestigefahrzeuge der EQS-Serie die Preise senken und trotzdem bleibt die Akzeptanz gering. Ladenhüter und Preisreduzierungen passen nicht ins Luxussegment und beschädigen die Marke. Mit Sorge müssen wir erleben, wie die Reputationsrisiken zunehmen.

Mercedes in Fernost: Mögen Chinesen den Elektro-Stern nicht?

Die schwächelnde Nachfrage in China macht Investoren und Anlegern Sorgen. Ingo Speich kritisiert, nach wie vor sei die Akzeptanz für E-Fahrzeuge von Mercedes gering. Die Chinesen würden die S-Klasse mögen, aber nicht den Elektro-Stern. Die Umsatzzahlen in China sind im ersten Quartal um 12 Prozent gesunken. Damit war China einer der schwächsten Märkte. Speichs rhetorische Frage an die Mercedes-Führung: "Würden Sie heute nochmals die Entscheidung treffen, den EQS/EQE auf die Straße zu stellen und auf eine elektrifizierte S- oder E-Klasse verzichten?"

Mercedes-Chef Källenius verwies auf die China-Strategie seines Konzerns. Allein in diesem Jahr sollen dort 15 neue Modelle auf den Markt kommen.

Wir werden dort alleine in diesem Jahr 15 neue Modelle einführen. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse unserer chinesischen Kundschaft zugeschnitten.

Källenius: China steht bei Mercedes weiter im Fokus

Ola Källenius erklärte, China als wichtigster Markt stehe weiterhin im Fokus – das Unternehmen habe das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk und die technologischen Partnerschaften deutlich ausgebaut.

Finanziell war 2023 für Mercedes-Benz ein solides Jahr: Die Aktionäre sollen deshalb eine Dividende von 5,30 Euro pro Aktie bekommen, das sind zehn Cent mehr als 2022. Mercedes hat im vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Fahrzeuge verkauft. Davon waren 400.000 Modelle Plug-in-Hybride oder reine E-Modelle.

Martin Brudermüller hält bei seiner letzten BASF-Hauptversammlung als Konzernchef einen Crash-Absorber aus der Mercedes-S-Klasse in der Hand. Nun ist Brudermüller bei Mercedes Chef des Aufsichtsrats. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Neue Ära im Aufsichtsrat: Martin Brudermüller folgt Bernd Pischetsrieder

Die aktuelle Hauptversammlung ist die letzte für Bernd Pischetsrieder als Aufsichtsratsvorsitzenden – seine Nachfolge tritt der frühere BASF-Chef Martin Brudermüller an. Im Fokus der Unternehmensstrategie stehen bei Mercedes weiterhin Top-End-Fabrikate. Dazu gehören luxuriöse Limousinen und SUVs. Sie sind für den Konzern hochprofitabel, weshalb Mercedes mit ihnen überproportional wachsen will. Dies gelingt momentan allerdings nicht so gut: Der Betriebsgewinn ging im ersten Quartal 2024 um fast 30 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz schrumpfte im Vorjahresvergleich um mehr als vier Prozent auf 35,9 Milliarden Euro.

UAW könnte bald Mercedes-Mitarbeiter im Werk in Tuscaloosa vertreten

In den USA bemüht sich gerade die mächtige Arbeitervertretung United Auto Workers (UAW) in den Werken von Mercedes und VW Fuß zu fassen. Ihr Chef gilt als sehr streikfreudig. Der Dachverband der Kritischen Aktionäre hat auf der Hauptversammlung die Rede eines Arbeiters, der sich für die Wahl der gewerkschaftlichen Vertretung durch die UAW im Werk Tuscaloosa/Alabama einsetzt, vorgelesen, berichtet die Agentur Reuters. Darin beklagt ein Mitarbeiter namens Jeremy Kimbrell, Führungskräfte hätten sich gegen die Gewerkschaft ausgesprochen. Mercedes-Benz habe eine Agentur eingeschaltet, die eine gewerkschaftsfeindliche Kampagne fahre. Nach Angaben der Agentur Bloomberg hat Mercedes ein Fehlverhalten bestritten und einen Manager versetzt.