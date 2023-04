Meinung: Chat GPT ist angekommen

Fachleute sagen: Chat GPT dürfte unser aller Leben verändern und künftig ein hilfsbereiter Freund des Menschen werden. Jan Seidel meint, Chat GPT reagiert jetzt schon sehr menschlich.

Ich habe das Gefühl, diese neue Software Chat GPT ist ganz gut bei uns angekommen. Vielleicht haben Sie das schon mal ausprobiert: Chat GPT ist künstliche Intelligenz, bekommt seine Informationen aus dem Internet, ist lernfähig - und gilt als das nächste brandheiße Ding.

Kochen mit Chat GPT

Im Gegensatz zu Suchmaschinen wie google antwortet Chat GPT in ganzen Sätzen auf Ihre Fragen - gerne auch mit kleinen Aufsätzen, wenn es mehr zu sagen gibt. Auf die Frage nach dem besten Gulasch-Rezept kennt es eine ordentliche Antwort, bei anderen Rezepten nutzt es mir ein bisschen viel Knoblauch.

Bei komplexeren Anfragen entzieht sich Chat GPT allerdings auch gerne. Die Antworten bestehen dann aus Allgemeinplätzen, Argumenten pro und kontra, oder politisch korrekten Floskeln, die keinen Meter weiterhelfen.

Manchmal kreative Antworten

Noch schöner wird es, wenn die Software sich nicht sicher ist, oder irgendwo stolpert: Dann kann es durchaus sein, dass sie kreativ wird und sich was ausdenkt. Auf die Frage, ob Angela Merkel Kinder hat, hieß es in dieser Woche: Ja, zwei: Irene und Daniel. Peter Altmaier ist nach den Informationen der Software übrigens auch noch aktiver Wirtschaftsminister im Kabinett Scholz, aber sagen Sie das nicht dem Habeck. Und am besten auch nicht dem Altmaier.

Chat GPT kann auch pampig werden

Mittlerweile sind auch Fälle bekannt geworden, in denen Chat GPT ein bisschen pampig wird und sich mit seinen Nutzern angelegt hat. Das kann man sich relativ gut vorstellen, wenn man liest, was Menschen sonst alles so ins Internet eintippen – sollte aber wahrscheinlich nicht unbedingt so sein.

Chat GPT doch sehr menschlich?

Wir fassen zusammen: Chat GPT hat ein großes Mitteilungsbedürfnis, flunkert gerne mal, wenn es keine Ahnung hat - kann aber auch krawallig werden. Ich stelle fest: An meinem Stammtisch würde das Programm mit seinen Eigenarten nicht weiter auffallen. Ob es schon für die Politik reichen würde, da bin ich mir noch unsicher.