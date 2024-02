Der schiefste Turm der Welt liegt nicht in Pisa, sondern in Gau-Weinheim. Überrascht? Dann schauen Sie sich hier unsere Bildergalerie zu den skurrilsten Rekorden aus dem Südwesten an!

Wein, Weinberg, Weinfass - natürlich haben viele Rekorde in unserer Region auch mit dem edlen Tropfen zu tun - aber nicht nur: Schauen Sie selbst und klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie zu zwölf ulkigen Rekorden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.