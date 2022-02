Bauzinsen steigen - was Sie wissen müssen

Noch hat die Europäische Zentralbank den Leitzins in der Eurozone nicht angehoben. Trotzdem steigen die Bauzinsen bereits. Wir erklären, warum.

Drei Gründe für steigende Bauzinsen

Die amerikanische Notenbank hat damit angefangen, die Zinsen anzuheben – das wirkt sich zumindest auf die Zinserwartungen bei uns aus. Denn auch die Europäische Zentralbank hat solche Schritte nun angekündigt - wenn auch nicht sofort, sondern eher Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres.

Dazu kommt, dass die Finanzaufsicht BaFin inzwischen mehr Eigenkapital und höhere Garantien für Baukredite verlangt. Auch das verteuert den Zins. Der dritte - und möglicherweise entscheidende Grund für SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser ist aber, dass Baufinanzierungen für Banken derzeit ein gutes Geschäft sind. Sprich: Sie drehen an der Zinsschraube, um ihre Einnahmen zu erhöhen.

Immobilieninteressenten sollten auch bei steigenden Zinsen Ruhe bewahren

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, sollte sich aber nicht davon nervös machen lassen, dass von einer Zinswende zu Rede ist und ein Baukredit möglicherweise bald teurer werden könnte. Denn ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, ist für die meisten Menschen die mit Abstand größte Investition im Leben. Eine solche Entscheidung sollte daher immer gut durchdacht und abgewogen sein.



Wer aber eine passende Immobilie gefunden hat, sollte sich dann jedenfalls Angebote mehrerer verschiedener Banken und Kreditvermittler einholen. Und auch auf öffentliche Förderprogramme etwa von der KfW achten. Teils gibt es dort günstige Zinsen für spezielle Projekte. So ist es möglich, Baukredite aufzusplitten und Zinsen und Geld zu sparen.

Ein Immobilien-Kauf lohnt sich nicht immer

Ob Kaufen oder Mieten vernünftiger ist, kann nicht allgemein beantwortet werden. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob und in welcher Stadt jemand sich finanziell für lange Zeit binden will. Die Entscheidung hängt zudem davon ab, ob ein passendes Haus oder eine passende Wohnung in einem auch preislich möglichen Rahmen verfügbar wären.

Generell sind in vielen Regionen in Rheinland-Pfalz, wie etwa im Rhein-Main-Gebiet, oder auch rund um Trier - wegen der Nähe zu Luxemburg - die Preise für einen Immobilienkauf bereits sehr hoch, möglicherweise sogar zu hoch. In einigen Städten und Regionen raten Finanzexperten jedenfalls bereits, lieber zu mieten als zu kaufen - weil man so flexibler ist.

Immobilien-Preise könnten in einigen Regionen auch wieder sinken

Einige Experten gehen sogar davon aus, dass die Preise in den kommenden Jahren eher wieder etwas zurückgehen werden. Wer also noch warten kann, könnte später von günstigeren Preisen profitieren. Sicher ist das allerdings nicht, denn wie es tatsächlich kommt, ist schwer vorherzusehen.