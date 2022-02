Schwäbisch Hall kündigt Bausparverträge unbemerkt

Böse Überraschung im Onlinepostfach: Schwäbisch Hall hat den langjährigen, gut verzinsten Bausparvertrag gekündigt. Kunden ärgern sich: Hätten sie besser informiert werden müssen?

Thomas Ritter aus Stetten am kalten Markt ist schon seit 20 Jahren Kunde von Schwäbisch Hall. Den ersten Bausparvertrag schließt er 2002 ab. Alles geht seinen Gang, Post kommt nur selten. Meist nur ein Mal im Jahr ein Kontoauszug.

Später bietet Schwäbisch Hall ein elektronisches Postfach an. Die Bausparkasse will in Zukunft dort Dokumente ablegen und Thomas Ritter per Mail informieren. Er geht darauf ein, jahrelang funktioniert das. Doch dann die Überraschung, als er sich einmal einloggt: Er hat die Frist für eine Nachzahlung verpasst, der Bausparvertrag ist gekündigt - und Bonuszinsen will Schwäbisch Hall ihm auch nicht zahlen. Es geht um rund 900 Euro.

Auch Beschwerden über Schwäbisch Hall bei Verbraucherzentrale

Thomas Ritter sagt, er hätte ausgerechnet bei entscheidenden Nachrichten keine Mails über neue Informationen im Postfach bekommen. Nach ersten Zweifeln, ob er eine Benachrichtigung möglicherweise übersehen haben könnte, findet er im Internet weitere Betroffene mit dem gleichen Problem.

"Ich bin da kein Einzelfall. Es geht sehr, sehr vielen Kunden der Schwäbisch Hall so."

Ritter vermutet, die Schwäbisch Hall sehe ein Schlupfloch für sich: So könne sie behaupten, diese E-Mails seien verschickt worden, obwohl sie vielen Kunden nicht vorlägen.

Verbraucherzentrale: Schwäbisch Hall hatte sogar per Post informieren müssen

Auch bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gibt es diverse Beschwerden über die Schwäbisch Hall. Doch die Bausparkasse sieht sich offenbar im Recht.

"In allen Fällen, die uns bislang bekannt geworden sind, hat die Bausparkasse Schwäbisch Hall nicht eingelenkt."

Schwäbisch Hall verweise stattdessen auf seine eigenen Bedingungen: Die Kunden hätten zugestimmt, das elektronische Postfach zu nutzen. Benachrichtigungen über neue Nachrichten seien ein freiwilliger Service, die E-Mails würden automatisiert verschickt. Es könne unterschiedliche Gründe geben, dass Kunden die Nachrichten nicht bemerkten - zum Beispiel Störungen bei ihrem E-Mail-Anbieter.

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg glaubt, Schwäbisch Hall hätte betroffene Kundinnen und Kunden sogar per Post informieren müssen. SWR

Schlichtungsstelle der privaten Bausparkassen eingeschaltet

Die Verbraucherschützer können nicht selbst überprüfen, ob Emails verschickt wurden oder nicht. Sie haben deswegen die Finanzaufsicht BaFin informiert. Niels Nauhauser glaubt aber, die Schwäbisch Hall müsse wichtige Nachrichten sowieso per Post verschicken:

"Sollte sich diese Rechtsposition durchsetzen, dann wäre diese Nachzahlungsaufforderung gar nicht zugestellt, wenn sie nicht in Papierform zugestellt worden ist. Das würde den Betroffenen tatsächlich helfen."

In diesem Fall müsste die Bausparkasse Kundinnen und Kunden noch mal neu anschreiben und mahnen. Die Schwäbisch Hall schreibt dem SWR, sie sehe das anders.

Thomas Ritter aus Stetten am kalten Markt will es allerdings nicht auf eine Klage ankommen lassen. Er hat sich stattdessen an die Schlichtungsstelle des Verbandes der Privaten Bausparkassen gewandt und hofft, dass er sich mit Schwäbisch Hall noch gütlich einigen wird. Das elektronische Postfach nutzt er allerdings nicht mehr: