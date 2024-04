Hoch "Peter" bestimmt unser Wetter. Am Donnerstag dominiert anfangs Sonnenschein, im Laufe des Tages ziehen einige Wolken durch. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad. Am Freitag und Samstag sonnig, wolkig und wärmer. Am Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 23, am Samstag auf 27 Grad.