Am Freitag ziehen Wolken mit zum Teil kräftigem Regen übers Land. Am Nachmittag häufiger sonnig. Es werden frühlingshafte 15 bis 18 Grad erreicht. Doch so mild bleibt es nicht: Am Wochenende wird es kühler, am Montag rutschen die Höchsttemperaturen in den einstelligen Bereich.