Zwei Zwölfjährige aus Hüttlingen haben den Erlös einer speziellen Aktion dem Ostalbklinikum Aalen gespendet. Sie sammelten 200.000 Kronkorken und bekamen beim Altmetallhändler 400 Euro.

Spendenerlös: 400 Euro für 200.000 Kronkorken

Das Geld haben die beiden Freunde demnach mit einer besonderen Aktion verdient: Anderthalb Jahre lang sammelten Noah Hägele und Liam Jörg Kronkorken, sprachen in Gaststätten vor und gingen von Haus zu Haus - am Ende kamen 200.000 Stück zusammen. Die Kronkorken brachten beim Altmetallhändler den Erlös von 400 Euro.

Die Idee zu dem Projekt hatte Liams Opa. Als Zwischenlager diente das Gartenhaus der Oma. "Wir überlegen uns schon, was wir als Nächstes machen können", erzählen die beiden Freunde laut Mitteilung der Klinik begeistert. Und auch das Team der Aalener Kinder- und Jugendklinik freute sich sehr über die großzügige Spende.

Führung für zwölfjährige Sammler im Ostalbklinikum

Der leitende Arzt Dr. Hans-Georg Schreiner, die pflegerische Standortleiterin Birgit Enenkel sowie die beiden Kinderkrankenschwestern Inge Abele und Heike Karl bedankten sich im Namen des gesamten Teams herzlich bei den eifrigen Sammlern. "Da sieht man, wie aus kleinen Dingen Großes werden kann", fasste Dr. Schreiner zusammen. Zum Abschluss bekamen Noah und Liam noch eine exklusive Führung durch die Kinderstation des Ostalbklinikums in Aalen.