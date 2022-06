20 Hunde aus verwahrlostem Haus befreit

Aus einem verwahrlosten Haus in Munderkingen im Alb-Donau-Kreis haben Behörden und das Tierheim Ulm 20 Hunde geholt. Der Besitzer wird vermisst. Die Aktion lief am vergangenen Freitag ab, wie die "Südwest Presse" Ulm berichtet. Die Stadt hatte dem Mann wegen immer schlimmerer Zustände Anfang Juni die Tierhaltung untersagt. Kurz darauf war der Besitzer offenbar verschwunden. Am Freitag informierten Bürger die Stadt, weil alle Türen und Fenster geöffnet waren und mehrere Hunde vor dem Haus bellten. Aus den Zimmern voller Kot, Abfall und Sperrmüll holte das Tierheim 20 Hunde - darunter mehrere Welpen. Die Tiere waren aber nicht unterernährt oder verletzt. In mehreren Dutzend Terrarien waren allerdings Vogelspinnen und Schlangen verendet.