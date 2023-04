per Mail teilen

Auf der B465 zwischen Ehingen und Altsteußlingen (beide Alb-Donau-Kreis) ist am Mittwochvormittag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Ein Lkw und ein Auto stießen frontal zusammen.

Auf der Bundesstraße zwischen Ehingen und Altsteußlingen sind am Morgen ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Der 36-jährige Fahrer eines Kleinwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Bei einem Unfall auf der B465 bei Ehingen ist am Mittwoch ein Kleinwagen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Ralf Zwiebler

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, ist der 36-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und prallte frontal gegen den Laster. Sein Kleinwagen kam in einem Feld zum Stehen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

Die Bundesstraße war bis in den Mittag in beide Richtungen gesperrt. Weil für den Lkw ein spezielles Abschleppfahrzeug benötigt wurde, verzögerten sich die Bergungsarbeiten, wie die Polizei mitteilte.