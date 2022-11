Getöteter Zweijähriger aus Bopfingen: Gericht prüft Rolle der Mutter

Eine Mutter aus Bopfingen soll ihrem zweijährigen Sohn nicht geholfen haben, als er zu Tode gequält wurde. Vor dem Amtsgericht Ellwangen beginnt am Mittwoch der Prozess gegen die Frau.

Als ein Mann ein zweijähriges Kind in Bopfingen (Ostalbkreis) so misshandelte, dass es später starb, soll die Mutter und damalige Freundin des Mannes dem Kleinkind nicht geholfen haben. Das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die 33-jährige Frau. Sie steht am Mittwoch in Ellwangen vor Gericht,

Rolle der Mutter des getöteten Kleinkindes soll geklärt werden

Das Gericht wird im Prozess viele Frage zu klären haben: Hat die 37-jährige Mutter tatsächlich weggeschaut? Hat sie weggehört? Hat sie nichts unternommen, als ihr Freund ihren kleinen Sohn zu Tode misshandelte?

Der Mann, der ihr Kind zu Tode gequält hatte, wurde im Mai wegen Misshandlung mit Todesfolge zu 14 Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Landgerichts Ellwangen hatte er das Kind durch Schläge, Bisse und Tritte so schwer misshandelt, dass der knapp Zweijährige daran schlussendlich starb.

Der Angeklagte neben seinen Rechtsanwälten am Landgericht Ellwangen: Ein 33-jähriger Mann muss wegen Totschlags an einem zweijährigen Kind aus Bopfingen 14 Jahre ins Gefängnis SWR Kristina Priebe

Getötetes Kleinkind aus Bopfingen - Wird die Mutter diesmal aussagen?

Vor dem Amtsgericht Ellwangen geht es ab Mittwoch insbesondere um die Frage, ob die 37-jährige Frau tatsächlich nichts gegen die Misshandlungen ihres Kindes unternommen hatte.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte sie den Buben im September und Oktober 2021 immer wieder ihrem damaligen Freund in Obhut gegeben. Dabei soll sie gewusst haben, dass der Mann den Kleinen misshandelt.

"Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen" nennen die Juristen das. Die Mutter soll demnach unterlassen haben, ihrem Kind zu helfen und es zu beschützen. Im Prozess gegen ihren Lebensgefährten hatte sie geschwiegen, ihre Geschichte aber einer privaten Fernsehanstalt verkauft. Ob sie diesmal aussagen wird, ist noch unklar.