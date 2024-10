In Niederstotzingen im Kreis Heidenheim mussten am Montagabend mehrere Wohnhäuser geräumt werden. Grund war ein unterirdischer Kabelbrand, der einen Stromausfall verursachte.

Kurz vor 21 Uhr am Montagabend gab es in der Gartenstraße in Niederstotzingen einen Stromausfall. Anwohner riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Da die Einsatzkräfte die Ursache nicht sofort finden konnten, evakuierten sie vorsorglich 50 Einwohner von mehreren Häusern im Umkreis von 100 Metern. Verletzt wurde niemand.

Gasgeruch und heißer Asphalt

Zunächst hatten sich einige Anwohner auf die Suche nach der Ursache gemacht. Sie stießen laut Polizei im Freien auf einen gasähnlichen Geruch und heißen Asphalt. Schließlich konnten die Einsatzkräfte einen unterirdischen Kabelbrand als Ursache des Stromausfalls ausfindig machen. Um an das schmorende Kabel heranzukommen, musste der Gehweg noch in der Nacht an der betroffenen Stelle aufgebaggert werden. Erst danach konnte der Schmorbrand gelöscht werden. Der Einsatz war gegen vier Uhr nachts beendet und die Menschen konnten zurück in ihre Häuser.