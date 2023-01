Autorennen in Ulm: Zwei junge Männer vor Gericht

Ein 18-Jähriger kommt im April mit seinem Auto in Ulm von der Straße ab und zerstört dabei ein Geschäft. Zwei Männer stehen deswegen ab Donnerstag vor Gericht. War es ein Rennen?

Die beiden Angeklagten waren im April vergangenen Jahres viel zu schnell in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Einer der beiden kam in der Neuen Straße von der Fahrbahn ab und krachte in ein Gebäude. Vor dem Amtsgericht in Ulm müssen sie sich ab Donnerstag wegen eines illegalen Autorennens verantworten.

Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen im April vergangenen Jahres fuhr ein Auto in die Schaufensterfront eines Geschäfts mitten in Ulm. SWR Hannah Schulze

Dem Unfallfahrer wird außerdem Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings hoher Sachschaden, unter anderem in einem Modegeschäft.