Am Montag hat die Ulmer Polizei drei Männer festgenommen. Sie sollen rund um Ulm mit Drogen gehandelt haben. In einem Schrebergarten machten die Beamten einen beachtlichen Fund.

Die Polizei Ulm meldet einen Ermittlungserfolg in der Rauschgiftszene. Die Zusammenarbeit der Präsidien in Ulm und Münster hat am Montag zu drei Festnahmen geführt, teilte die Polizei Ulm am Mittwoch mit.

Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Münster

Bei den drei Festgenommenen handelt es sich um zwei 36 und 41 Jahre alte Männer aus Ulm sowie einen 39-Jährigen aus Erbach (Alb-Donau-Kreis). Sie stehen laut Polizei im dringenden Tatverdacht in Ulm und Umgebung mit illegalen Drogen gehandelt zu haben. Ein Kurierfahrer soll sie mehrfach mit Heroin, Kokain und Amphetamin aus den Niederlanden versorgt haben. Bei der Durchsuchung eines Schrebergartens in Ulm, der einem der Verdächtigen zugeordnet werden konnte, wurden die Beamten auch fündig.

Heroin, Kokain und Amphetamin in der Gartenlaube

Die Kriminalpolizei Ulm stellte rund 90 Gramm Heroin, 50 Gramm Kokain und etwa 490 Gramm Amphetamin sicher. Derzeit laufen weitere Untersuchungen, um die Substanzen genauer zu bestimmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die drei Verdächtigen am Montag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Die Männer befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.