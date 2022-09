Prozess am Landgericht Ulm: Raub mit Machete im Drogenmilieu

Am Landgericht Ulm beginnt am Montag ein Prozess um einen besonders schweren Raub im Drogenmilieu. Dabei war im Februar in der Ulmer Oststadt auch eine Machete im Spiel.

Die Machete gab der ermittelnden Sonderkommission der Polizei dann auch den Namen. Und deren Ermittlungen brachte schnell den Hinweis, dass sich das Geschehen am späten Nachmittag des Valentinstages wohl im Drogenmilieu abgespielt hat. Demnach sollen die drei Männer und eine Frau, die mit einem kleinen Messer und einem Besenstiel bewaffnet waren, in die Wohnung eines 24-Jährigen eingedrungen sein, nachdem er auf ein Klingeln hin die Türe geöffnet hatte. Nach dem Angriff in der Ulmer Oststadt waren Beamte der Spurensicherung vor Ort. SWR Hannah Schulze Wohnung nach Drogen durchsucht Die vier jetzt Angeklagten vermuteten dort Drogen und fanden sie auch, nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten. Den 24-Jährigen und drei weitere Anwesende hatten sie zuvor überwältigt, zwei wurden dabei leicht verletzt. Mit knapp 300 Gramm Marihuana und 23 Gramm Haschisch sollen die mutmaßlichen Täter, die damals zwischen 20 und 39 Jahren alt waren, die Wohnung verlassen haben. Wohnungsinhaber greift zur Machete Der leicht verletzte Wohnungsinhaber soll daraufhin eine Machete gegriffen haben und den Flüchtenden auf die Straße gefolgt sein. Dabei soll er einen am Fuß verletzt haben, woraufhin ein anderer Mann dem 24-Jährigen die Machete abgenommen und ihm damit vor dem "Gesicht herumgefuchtelt" sowie am Ohr verletzt haben soll. So beschreibt ein Gerichtssprecher die Szene. Dann griff ein Passant ein. Video herunterladen (11 MB | MP4) Die mutmaßlichen Täter konnten daraufhin zunächst in einem Kleinwagen flüchten. Sie wurden später ermittelt und sitzen in Untersuchungshaft. Der 24-jährige Wohnungsbesitzer wurde zwischenzeitlich in einem anderen Verfahren unter anderem wegen Drogenhandels verurteilt. Für den an diesem Montag beginnenden Prozess hat das Landgericht Ulm bislang neun Verhandlungstage angesetzt, bei denen 26 Zeugen gehört werden sollen.

Sendung am Mo. , 19.9.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg