Bei den sommerlichen Temperaturen kommen nicht nur wir, sondern auch unsere Mülltonnen ins Schwitzen. Durch den geschossenen Raum, feuchte Abfälle und evtl. einem Platz in der Sonne bieten sie so auch den optimalen Nährboden für Pilze, Bakterien, Fliegen und Co. Hier finden Sie Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege ihrer Mülltonnen.