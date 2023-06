In einem Club in der Ulmer Innenstadt sollen zwei Männer an Fronleichnam einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei hat die Tatverdächtigen verhaftet.

Nach einem Messerangriff in einem Club in der Ulmer Innenstadt ist gegen zwei 20-Jährige Haftbefehl erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bereits an Fronleichnam sollen die beiden Männer mit einem 22-Jährigen auf einer Tanzfläche in Streit geraten sein und ihn mit einem Messer attackiert haben.

Messerangriff auf Tanzfläche: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Nachdem Zeugen die Polizei gerufen haben, wurde der 22-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende konnte die Polizei die zwei mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Der Richter erließ dann Haftbefehl gegen die zwei Männer wegen versuchten Totschlags.

Warum die Männer in Streit geraten sind, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.