Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Ulm

Am Sonntagabend ist ein 42-jähriger Mann nach einem Polizeieinsatz in Ulm verstorben. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt.

In Ulm ist ein 42 Jahre alter Mann nach einem Polizeieinsatz gestorben. Seine Mutter habe am Sonntag die Polizei gerufen, nachdem der 42-Jährige in der gemeinsamen Wohnung randaliert haben soll. Das teilten das Landeskriminalamt (LKA) gemeinsam mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mit.

Mann stirbt im Krankenhaus

Der Mann habe sich renitent verhalten, weswegen er durch die Polizeikräfte fixiert worden sei. Noch während des Einsatzes sei er kollabiert. Es sei ein Rettungswagen gerufen worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei der 42-Jährige aber später im Krankenhaus gestorben, teilen die Ermittlungsbehörden mit.

Das LKA ermittelt nun zu den genauen Todesumständen. Die Leiche soll obduziert werden. Ob der Mann vorerkrankt war oder unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden hatte, ist bislang noch unklar.