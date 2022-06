Eisdiele in Senden verkauft Eis für Hunde

per Mail teilen

Wenn sich Herrchen und Frauchen ab und zu eine Abkühlung gönnen, warum dann nicht auch die Vierbeiner? Eine Eisdiele aus Senden hat eine Sorte speziell für Hunde im Angebot.

"Bruno" heißt die Sorte, die Tomas Cais extra für Hunde entwickelt hat. In seiner Eisdiele "DiDa" in Senden können Hundebesitzer ihren Vierbeinern damit im Sommer eine leckere Abkühlung gönnen. Das Eis unterscheidet sich in der Zusammensetzung vom normalen Speiseeis, denn das vertragen die Hunde nicht gut.

Das Eis für Hunde kommt bei den Vierbeinern gut an. SWR Peter Allgaier

In "Bruno" stecken zwar Joghurt und Obst, aber laktosefreie Milch statt normaler Milch und Honig statt Zucker. Auf spezielle Geschmacksrichtungen wie "Leberwurst" hat Tomas Cais bewusst verzichtet, um die zweibeinigen Kunden nicht abzuschrecken. Falls sie denken, das Leberwurst-Eis und das normale Eis kommt aus derselben Eismaschine.

Für Hundebesitzerin Simone Karaduz löst das Eis aber ein Problem: Die Eifersucht ihres Labradors. "Natürlich wollte der Hund auch immer ein Eis haben, und ist dann immer hoch gesprungen und hat gejohlt und gejammert", sagt sie. Jetzt bekommt er eine eigene Portion.

Wie die Menschen sollten die Hunde allerdings nicht zu viel Eis essen, auch wenn es speziell für die Tiere gemacht ist, sagt Tierärztin Jasmin Grau. "Es ist sicher nicht gut, wenn sie sich da zwei Kugeln Eis auf einmal reinhauen. Wenn die das in kleinen Portiönchen kriegen und damit beschäftigt sind, ist es sicher okay."

Die Eissorte "Bruno" in der Eisdiele in Senden ist speziell für Hunde gemacht. SWR Peter Allgaier

Um die Hunde zu beschäftigen, gibt es "Bruno" auch nur im Becher. 2,90 Euro kostet die Portion. Und die lässt sich auch so mancher Zweibeiner schmecken, erzählt Eisdielenbesitzer Tomas Cais: "Ich habe sogar eine Kundin, die regelmäßig das Eis nimmt und isst, weil es weniger Zucker hat und nicht so süß ist."

Für die Hunde bleibt zu hoffen, dass ihre Besitzer nicht zu sehr auf den Geschmack kommen, und ihren Vierbeinern noch etwas vom Hunde-Eis übrig lassen.