In einer Liste der teuersten touristischen Hinweisschilder an Autobahnen taucht der Name Illertissen weit vorne auf: Ein braun-weißes Schild zum Vöhlinschloss hat die Stadt 65.000 Euro gekostet.

Es ist die Antwort auf eine Anfrage der Politikerin Sarah Wagenknecht ans Bundesverkehrsministerium, die jetzt für Staunen sorgt: Wo stehen die teuersten Hinweisschilder zu touristischen Attraktionen entlang von Autobahnen? In der Antwort des Verkehrsministeriums taucht Illertissen im Kreis Neu-Ulm auf Platz 2 auf. Audio herunterladen (565 kB | MP3) Laut dem Ministerium kostete das braun-weiße Schild, das für das Vöhlinschloss wirbt, 35.500 Euro. Nur 1.000 Euro weniger als die teuerste Tafel, die auf den Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Linfort (Nordrhein-Westfalen) hinweist. Insgesamt kostet das Hinweisschild in Illertissen 65.000 Euro In Illertissen kommen die Kosten für den Aufbau mit Fundament und die Standplatzkosten für die nächsten 20 Jahre hinzu, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten für die Werbetafel für das Vöhlinschloss auf 65.000 Euro. Kosten von 15.000 bis 36.000 Euro für Hinweisschilder Offiziell heißen die braun-weiße Hinweisschilder "touristische Unterrichtungstafeln". Sie weisen auf regionale Sehenswürdigkeiten hin. Das sei laut einer Sprecherin der Stadt auch in Illertissen durchaus erfolgreich. Das Schild an der A7 locke Touristen zum Vöhlinschloss. Mancher, der im Stau stehe, fahre kurzerhand ab und lege eine Besichtigung ein. Teure Hinweistafeln an der Autobahn Die Zahlen des Verkehrsministeriums gehen aus einer Anfrage der Politikerin Sahra Wagenknecht hervor. Sie hat die zehn teuersten "touristische Unterrichtungstafeln" seit 2022 in Deutschland erfragt. Auf Platz 10 steht das Hinweisschild von St. Georgen im Schwarzwald mit Kosten von 15.685,51 Euro.