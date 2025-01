Trotz Lufttemperaturen deutlich über Null Grad hat es am Donnerstagmorgen zahlreiche Glätteunfälle gegeben, vor allem im Alb-Donau-Kreis.

Plusgrade, Nässe, örtlich Nebel, so sah die Wetterlage am Donnerstagfrüh für Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben aus. Viele wurden offenbar von spiegelglatten Straßen überrascht. Es gab zahlreiche Glätteunfälle, vor allem im Alb-Donau-Kreis.

Zwischen Oberdischingen und Erbach-Ringingen (Alb-Donau-Kreis) krachte ein Auto gegen einen Baum. Drei Insassen des Fahrzeugs wurden laut Polizei leicht verletzt. Ein Unbeteiligter wollte an der Unfallstelle ein Warndreieck aufstellen und hielt deshalb am Straßenrand an. Daraufhin schlitterte ein drittes Fahrzeug in das geparkte Auto.

Polizei Ulm: zahlreiche Glätteunfälle bei Plusgraden

In Lonsee landete ein Auto im Graben. In Blaustein-Dietingen krachte ein Auto zwei Mal in die Leitplanke. Insgesamt registrierte die Polizei in Ulm am Donnerstagfrüh mehr als zehn Glätteunfälle.

Im Ostalbkreis gab es am Mittwochnachmittag Glätteunfälle: Bei Ellwangen kam eine 18-Jährige von Straße ab, ihr Auto überschlug sich mehrfach. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei Neresheim fuhr ein 34-Jähriger über zwei Leitpfosten. Auf der A7 bei Ellenberg geriet ein 30-Jähriger beim Spurwechsel ins Schleudern. Er krachte erst in die Mittelleitplanke und dann in die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand.

Schneeglätte: zwei Unfälle in derselben Linkskurve

Bei Maihingen im Kreis Donau-Ries kam es am Mittwochnachmittag wegen Schneeglätte zu zwei Unfällen. Das Kuriose: Sie ereigneten sich kurz hintereinander in derselben Linkskurve. Zunächst war eine 20-jährige Autofahrerin dort von der Straße abgekommen. Ihr Auto landete in einem Gebüsch. Eine Viertelstunde später rutschte ein 19-Jähriger mit seinem Wagen in der Kurve von der Straße. Verletzt wurde niemand.