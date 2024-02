Weißenhorn: Falsche Pflegekräfte stehlen Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro

per Mail teilen

Eine falsche Pflegedienstmitarbeiterin und ihr Komplize haben in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm einer Seniorin wertvollen Schmuck gestohlen. Der Wert liegt im sechstelligen Bereich.

Eine 89-jährige Frau aus Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm hat angebliche Pflegekräfte in ihre Wohnung gelassen. Die Betrüger brachten die Seniorin um ihren Schmuck. Der Wert des Diebesgutes lag bei mindestens 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Eine Frau in weißer Kleidung hatte am Freitagabend bei der 89-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes ausgegeben. Die Seniorin ließ sie ein und beantwortete ihre Fragen. Währenddessen schlich ein ebenfalls weiß gekleideter Komplize der Frau in die Wohnung und stahl aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Gesamtwert von mindestens 100.000 Euro.

Falsche Pflegekräfte in Weißenhorn: Polizei bittet um Mithilfe

Der Seniorin fiel der Diebstahl erst Tage später auf. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt, wem am Freitagabend in der Roggenburger Straße in Weißenhorn ein weißgekleidetes Paar aufgefallen ist.