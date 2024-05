Bei einem Feuer in einem Parkhaus am Klinikum Ehingen ist am Mittwochvormittag ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Pkw war in dem Parkhaus in Brand geraten.

Auf der obersten Etage des Parkhauses am Klinikum Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Audio herunterladen (380 kB | MP3) Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer mit seinem Wagen auf das oberste Parkdeck gefahren. Dort geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr kurze Zeit später vor Ort eintraf, brannten bereits drei Autos. Die drei Pkw wurden durch den Brand völlig zerstört. Durch die Hitze des Feuers wurden noch weitere Fahrzeuge auf dem obersten Parkdeck beschädigt. Klinikbetrieb nicht betroffen Nach Angaben der Klinik war der Betrieb im Gesundheitszentrum Ehingen durch das Feuer nicht betroffen. Es entstand allerdings ein Schaden am Parkhaus. Ein Gutachter muss jetzt prüfen, ob die Statik des Parkhauses unter dem Feuer gelitten hat. Es bleibt vorübergehend geschlossen. Die gesamte Schadenshöhe ist nicht bekannt.