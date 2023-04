Bubesheim: Diebe stehlen hunderte Solarmodule

per Mail teilen

Unbekannte Täter haben von einem Solarpark bei Bubesheim (Kreis Günzburg) mehr als 400 Solarmodule gestohlen. Die Module haben laut Polizei einen Gesamtwert von 116.000 Euro.

Von einem Solarpark bei Bubesheim im Kreis Günzburg haben Diebe mehr als 400 Solarmodule gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei vom Samstag haben die gestohlenen Module einen Gesamtwert von 116.000 Euro.

Diebstahl im Solarpark: Täter benutzten Spezialwerkzeug

Die unbekannten Täter schraubten hunderte bereits funktionsfertig montierte Module ab. Dazu verwendeten sie Spezialwerkzeug. Außerdem müssen die Diebe ein oder mehrere Fahrzeuge mit einer größeren Ladefläche verwendet haben oder sogar einen Lastwagen, so die Polizei weiter.

Die Täter waren in der Nacht auf Freitag in dem Solarpark. Die Polizei sucht Zeugen, die dort insbesondere in den frühen Morgenstunden des 31.3.2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.