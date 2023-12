Ulmer OB-Kandidat Daniel Langhans wegen Volksverhetzung verurteilt

Der Ulmer OB-Kandidat Daniel Langhans ist wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In dem Prozess ging es um eine Kundgebung während der Corona-Pandemie in Ravensburg.

Daniel Langhans ist als Kandidat bei der OB-Wahl am 3. Dezember in Ulm angetreten - am 12. Dezember ist er vom Amtsgericht Ravensburg wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Über den Prozess hat die "Schwäbische Zeitung" zuerst berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben des Gerichts bereits Berufung eingelegt.

Daniel Langhans hat dem Bericht zufolge in einer Rede vor der Oberschwabenhalle in Ravensburg Ärzten vorgeworfen, bei der Covid-Impfung "hinterhältige Todesspritzen" zu verabreichen. Es handle sich, so Langhans, um ein Genozid-Verbrechen, mit nichts vergleichbar in der deutschen Geschichte.

Langhans wegen Volksverhetzung verurteilt: "Öffentliche Verharmlosung des Holocausts"

Nach Ansicht des Amtsgerichts sieht Langhans damit die Corona-Impfungen als größeres Unrecht an als den nationalsozialistischen Völkermord. Für diese öffentliche Verharmlosung des Holocausts hat Langhans nun eine Geldstrafe erhalten.

Langhans will das Urteil anfechten. Auch die Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil unzufrieden, weil sie das Strafmaß für zu niedrig hält. Sie hat Berufung eingelegt.

Langhans war auch zur Oberbürgermeisterwahl in Ulm angetreten. Er erhielt mit 2,62 Prozent die wenigsten Stimmen und hat gegen die Wahl Einspruch eingelegt.