Probleme zwischen Mensch und Tier: Zwei Biber im Alb-Donau-Kreis getötet

Der Biber war aufgrund seines dichten Fells und essbaren Fleischs ein beliebtes Jagdtier und dadurch in weiten Teilen Europas nahezu ausgerottet worden. Durch Schutzmaßnahmen im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Europäischen Bibers in den letzten Jahrzehnten wieder stark erholt.

Der Biber ist ein in seiner Ausbreitung ein sehr erfolgreicher Rückkehrer. Nahezu sämtliche Flusssysteme im Osten des Forstbezirkes Hochschwarzwald sind inzwischen von Bibern besiedelt. Sein Lebensraum sind fließende und stehende Gewässer und deren Uferbereiche.

Das nachtaktive Tier frisst im Winter Baumrinde. Um an die schmackhafteren jungen Zweige und Knospen zu kommen, fällt der Biber die Bäume. Er bevorzugt Laubbäume, wie Espen, Erlen und Pappeln. Er geht aber auch an Ahorn und Buche und zur Not nimmt er auch Weißtanne. Fichte mag er nicht.

Biber leben monogam. Die Paarungszeit der Biber zwischen Januar und April geht nun zu Ende. Nach einer Tragzeit von 105–109 Tagen kommen Ende April, Anfang Mai meist wieder zwei bis drei Junge zur Welt.

Das Revier einer Biberfamilie umfasst 1 bis 3 Kilometer Fließgewässerstrecke. Die Reviergrenzen werden mit einem öligen Sekret (Bibergeil) aus Gewebe im Afterbereich markiert und gegen Eindringlinge verteidigt.