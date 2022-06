per Mail teilen

Der Ausbau der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen ist fertig. Damit schließt der Landkreis Neu-Ulm sein größtes Straßenbauprojekt der vergangenen Jahre ab. Doch der Ausbau war umstritten.

Die bisher einbahnige B 10 wurde im Bereich zwischen Neu-Ulm und der A7-Anschlussstelle Nersingen zweispurig ausgebaut. Jede Fahrtrichtung hat nun einen weiteren Fahrstreifen und einen Standstreifen. Die Richtungsfahrbahnen wurden dabei voneinander getrennt. Pressestelle Staatliches Bauamt Krumbach

Rund 45 Millionen Euro hat der Ausbau der Bundesstraße gekostet, am Montag ist die offizielle Verkehrsfreigabe. Zuvor galt der fast sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen Neu-Ulm und dem Autobahnanschluss der A7 bei Nersingen als Unfallschwerpunkt. Immer wieder staute sich hier der Verkehr.

Die Richtungsfahrbahnen sind nun wie auf einer Autobahn getrennt, zudem gibt es Standstreifen und extra Geh- und Radwege. Auf Höhe des Neu-Ulmer Stadtteils Burlafingen entstand ein Pendlerparkplatz. Neu ist auch die Anschlussstelle Nersingen.

Restarbeiten auf der B10 bis in den Herbst

Ab dem 4. Juli sind beidseitig zwei Spuren befahrbar. Weitere Restarbeiten sollen sich bis in den Herbst ziehen, so das zuständige Straßenbauamt in Krumbach.

Der Bau hat rund drei Jahre gedauert. Während der Arbeiten musste der Kampfmittelräumdienst immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entfernen. Alliierte Bomberverbände nutzten das Gebiet, um nach einem Angriff ihre restlichen Bomben abzuwerfen.

Ausbau der B10 bei Neu-Ulm war umstritten

Doch der Ausbau der Bundesstraße war umstritten. Eine Bürgerinitiative hielt ihn für überdimensioniert und sammelte 1.000 Unterschriften dagegen. Der Naturschutzbund NABU protestierte und klagte sogar dagegen, ebenso ein Landwirt - allerdings ohne Erfolg. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies 2018 beide Klagen ab.